Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Татарстане Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Татарстане. Глава ведомства посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, на котором производятся стратегические бомбардировщики Ту-160, а также проводят модернизацию самолетов Ту-22М3 ВКС России.

Представители предприятия заявили Шойгу, что в этом году на вооружение ВС России поступят два новых и два модернизированных самолета Ту-160.

В ходе поездки глава Минобороны вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил Казанский вертолетный завод, на котором производят вертолеты “Ансат” и различные модификации Ми-8, а также АО "Казанский оптико-механический завод", выпускающий оптические системы и тепловизоры для российских войск.

Минниханов поблагодарил Шойгу за приезд в Татарстан и назвал выполнение гособоронзаказа “важнейшей государственной задачей”.

Напомним, недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК почти на 100% выполняют текущий оборонный заказ, а некоторые заводы работают даже с опережением графика.

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