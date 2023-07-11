Задержан подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизации Краснодара

Задержан возможный подозреваемый в убийстве замначальника отдела по мобилизации Краснодара. Фото: Соцсети

В Краснодарском крае сотрудники МВД и ФСБ России задержали мужчину - возможного подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизации города.

Сейчас мужчину 1959 года рождения проверяют на причастность к громкому убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого, сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, 10 июля заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий отправился на пробежку в парк 30-летия Победы и получил несколько огнестрельных ранений в спину. Мужчина скончался на месте, а стрелку удалось скрыться с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают выяснять мотивы преступления и проводят все необходимые розыскные мероприятия.

Ржицкий был командиром субмарин "Алроса" и "Краснодар". После выхода на пенсию переехал из Севастополя на Кубань и занялся административной работой.