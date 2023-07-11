TAC: США не станут рисковать развязыванием ядерной войны ради спасения Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Публицист Сумантра Майтра заявил, что Вашингтон не будет рисковать своей безопасностью ради спасения Украины, в том числе в вопросе принятия ее в военный блок НАТО.

“Украина не стратегически важный объект, ради которого стоит развязывать ядерную войну. <…> Ни один здравомыслящий человек не будет рисковать Массачусетсом ради Мариуполя”, — написал он в статье для The American Conservative.

Майтра отметил, что ситуация вокруг Украины обостряет разногласия между Вашингтоном и Москвой, а Киев не такой значимый приз, чтобы ради него США стали рисковать национальной безопасностью. Также журналист подчеркнул, что Белый дом не заинтересован в восстановлении Украины после окончания конфликта, поскольку киевский режим едва ли можно назвать функционирующей демократией.

Напомним, ранее издание Mysl Polska также отмечало, что Вашингтон использует Украину лишь как инструмент для ослабления России и будут использовать ее до тех пор, пока вложенные средства служат цели.

Тем временем американское издание The American Conservative отметило, что своим решением о поставке Киеву кассетных боеприпасов Вашингтон показал собственную уязвимость, а в случае потенциального конфликта с Китаем американская военная промышленность и вовсе покажет абсолютную несостоятельность.