Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

В первый день саммита НАТО президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставке Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. По информации Reuters, речь идет о 50 экземплярах, которые адаптируют для применения на самолетах советского образца. Ракеты возьмут из боевого запаса Франции. Как отмечается, поставки начались уже «в момент речи Макрона на саммите». На родине политика такое решение назвали «сумасшествием».

Несмотря на военную помощь, президент Украины Владимир Зеленский недоволен западными лидерами и еще до приезда на саммит НАТО устроил истерику. Глава государства раскритиковал мнения членов альянса о туманных перспективах вступления Украины в военный блок.

Важное заявление сделал бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, которому позвонили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), представившись Зеленским. Американский политик заявил, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина.

В Краснодаре задержали местного жителя 1959 года рождения, которого проверяют на причастность к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. По факту насильственной смерти бывшего военного возбуждено уголовное дело.

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Согласно опубликованному документу, определены связанные понятия, операторы платформ и порядок открытия счетов.

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