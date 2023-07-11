Рогов: ВСУ нанесли новый удар ракетами Storm Shadow по Бердянску

Рогов сообщил о новом ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Бердянску Фото: EAST NEWS

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать Бердянск в Запорожской области. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что атака могла быть совершена с помощью англо-французских ракет Storm Shadow.

Серия взрывов в Бердянске прогремела 11 июля 2023 года примерно в 16:30 по местному времени.

"Нацисты предприняли очередную попытку нанести ракетный удар по мирному городу", - констатировал Рогов, уточнив, что в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже была совершена повторная серия ударов по Бердянску со стороны ВСУ. Большая часть вражеских ракет сбита над морем в районе местного торгового морского порта. Одна ракета упала на территории городского предприятия.

Ранее Рогов сообщил, что жители Бердянска помогли вычислить украинского террориста, который планировал совершить теракт в Запорожской области.