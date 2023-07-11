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НовостиПолитика11 июля 2023 14:55

Захарова: Варшава против вступления Киева в НАТО из-за претензий на земли Украины

Варшава уверена, что западная часть Украины должна принадлежать Польше
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова: Варшава против вступления Киева в НАТО из-за претензий на земли Украины

Захарова: Варшава против вступления Киева в НАТО из-за претензий на земли Украины

Фото: REUTERS

Польша не ждет присоединения Киева к НАТО, поскольку сама претендует на украинские территории. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Западная часть Украины, по мнению Варшавы, должна принадлежать Польше. Данный вопрос для Польши, как для члена НАТО, только начинает открываться", - заявила Захарова.

По ее словам, именно поэтому с неоформленными границами Польша не ждет Украину в альянсе.

"Если Украину включат в НАТО, то надо будет странам участницам самим признать ее границы. А например, с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины", - заключила дипломат.

По ее словам, желание польских политиков захватить западную часть Украины очевидно, "они об этом говорят вслух".Также Захарова высказалась о проходящем в Вильнюсе саммите стран НАТО. По ее словам, саммит Североатлантического альянса только начался, но уже провалился.