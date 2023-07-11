Лошади чуть не затоптали ребенка во дворе дома в Петрозаводске

Девушки на лошадях появились в неположенном месте Фото: Андрей ТАНАЕВ

Обычная прогулка мамы с ребенком во дворе дома в Петрозаводск едва не закончилась трагедией. Все произошло 9 июля, когда на территории Бородинского сквера появились девушки на лошадях. Как рассказала очевидец инцидента местному изданию Karelinform, наездниц нисколько не смущало место выгула животных. Об этом же женщина написала в соцсети, чтобы привлечь внимание общественности к произошедшему.

- Двое девушек-подростков занимались верховой ездой прямо на детской площадке Петрозаводска, - пожаловалась местная жительница. Именно она в этот момент вышла погулять со своим ребенком. - Несколько раз мы чуть не попали под копыта, лошадь в прямом смысле неслась на нас.

Судя по записи видео, которое сделала женщина, школьницы пробыли на площадке несколько минут. Одна из девочек, заметив, что их снимают, попросила «никому его не показывать», после чего галопом поскакала на лошади в сторону мальчика, который катался на самокате.

- Девушкам сделала замечание, пригрозила полицией, после чего они уехали, - добавила свидетельница этой истории. – В итоге, мы написали электронное обращение в МВД.