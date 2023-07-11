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НовостиЭкономика11 июля 2023 15:21

Цена бензина марки Аи-92 на российской бирже достигла почти 60 тысяч рублей

Цены на топливо за июль текущего года четыре раза побили рекорд
Сергей ЧИКОВ
Цена бензина марки Аи-92 на российской бирже установила рекорд, двигаясь к 60 тысячам рублей

Цена бензина марки Аи-92 на российской бирже установила рекорд, двигаясь к 60 тысячам рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена бензина марки Аи-92 на российской бирже почти достигла 60 тысяч рублей за тонну, поставив очередной рекорд, об этом свидетельствуют данные торгов 11 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

По состоянию на 11 июля стоимость бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составила 59 441 рубль за тонну, подорожав на 0,41 процента. При этом за июль текущего года цена топлива устанавливает уже четвертый рекорд подряд.

Цена марки Аи-92 также выросла на 0,2 процента и составила 66 096 рублей за тонну, дизельное топливо подорожало до 52 088 рублей, а стоимость авиационного керосина составила более 65 тысяч рублей за тонну.

Напомним, в начале мая в Минэнерго России выступили с призывом к нефтяным компаниям увеличить предложение бензина АИ-95 на бирже, а также совместно с Минфином стали рассматривать возможность ограничения вывоза топлива за границу.