НАТО призвала все страны перестать помогать России при проведении спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вильнюсе во вторник 11 июля стартовал саммит стран Североатлантического альянса. В итоговом заявлении члены альянса обратились к остальным странам с требованием прекратить помогать России.

"НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции", - отмечается в итоговом заявлении саммита.

Также на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО, только когда будет получено одобрение от всех стран-членов альянса и Киев выполнит все поставленные ему условия.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также заявила, что Польша не ждет присоединения Киева к НАТО, поскольку сама претендует на украинские территории.