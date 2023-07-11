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НовостиПолитика11 июля 2023 15:50

НАТО призвала все страны перестать помогать России при проведении спецоперации

Саммит стран Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе 11-12 июля
Юлия ВАСИЛЬЕВА
НАТО призвала все страны перестать помогать России при проведении спецоперации

НАТО призвала все страны перестать помогать России при проведении спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вильнюсе во вторник 11 июля стартовал саммит стран Североатлантического альянса. В итоговом заявлении члены альянса обратились к остальным странам с требованием прекратить помогать России.

"НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции", - отмечается в итоговом заявлении саммита.

Также на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО, только когда будет получено одобрение от всех стран-членов альянса и Киев выполнит все поставленные ему условия.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова также заявила, что Польша не ждет присоединения Киева к НАТО, поскольку сама претендует на украинские территории.