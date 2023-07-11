В США рассказали о новой угрозе для НАТО на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: вторжение Польши на Украину поставило бы НАТО под угрозу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Магрегор заявил, что если Польша решит ввести свои войска в зону конфликта на Украине, это поставит безопасность НАТО под угрозу.

“В Польше очень много людей, как и в Латвии, мечтают о возрождении Речи Посполитой. <…> Проблема заключается в том, что <…> если они пойдут на Украину, то это станет троянским конем для НАТО”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор считает, что в случае подобного сценария Россия получит повод рассматривать участие альянса в текущем конфликте как полноценную операцию НАТО, поэтому военный блок должен удержать польских союзников от подобного шага.

Полковник отметил, что Североатлантический альянс элементарно не готов для конфликта подобного масштаба, поэтому для обеспечения безопасности стран НАТО Польша должна выйти из альянса, если все же решится на подобный шаг.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что саммит НАТО продемонстрирует, что альянс оказался на грани коллапса, поскольку страны военного блока в течение десятилетий держались на нежизнеспособной идеологии, разрушенной конфликтом на Украине.

Тем временем агентство Reuters сообщило, что НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план действий на случай атаки России, однако, как отмечал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, на реализацию этих планов уйдет много лет.