"Я покраснела": Тодоренко вспомнила историю с поклонником, за которую ей до сих пор стыдно

Региона Тодоренко стала жертвой назойливого фаната в Лондоне Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко открылась перед поклонниками, вспомнив постыдную историю из своей юности.

Семь лет назад Регина со своей подругой Мариной прогуливались по парку в Лондоне, как вдруг девушки заметили преследовавшего их неизвестного мужчину.

"Шел за нами минут 15. Я понимала, что он либо поглазеть, либо сфоткаться, и остановилась", - написала блогерша на личной странице в соцсетях.

Между ними завязался разговор. Выяснилось, что молодой человек действительно хотел сделать совместную фотографию, только вот не с Региной, а с ее подругой-красавицей. По словам Тодоренко, эта ситуация сильно пристыдила ее, отчего она покраснела перед подругой и незнакомцем.

Ранее 33-летняя Регина Тодоренко прокомментировала слухи о пластической операции, пожаловалась на череду неприятностей перед днем рождения и поделилась своей любовью к отдыху на природе.