Столтенберг: НАТО развернет 300 тысяч военных на восточном фланге альянса

Столтенберг: страны НАТО утвердили план по развертыванию 300 тысяч военных на восточном фланге Фото: REUTERS

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план по развертыванию группировки войск численностью до 300 тысяч военных на восточном фланге, а также план значительного расширения оборонзаказа.

“В соответствии с нашими планами 300 тысяч человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону”, — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, несколько дней назад агентство Reuters сообщило, что страны НАТО впервые после окончания холодной войны достигли соглашения по региональным планам ответа на возможную атаку со стороны России.

В свою очередь глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркивал, что реализация новых оборонных планов альянса займет много лет, а Столтенберг признавал, что помощь украинской армии со стороны альянса уже истощила собственные запасы оружия стран военного блока.