Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей в августе 2023 года

ЦБ планирует начать тестирование цифровых рублей в августе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России планирует в августе 2023 года приступить к тестированию цифрового рубля на реальных операциях с реальными клиентами.

Прежде, чем запустить процедуру тестирования, необходимо принять некоторые нормативные акты, сообщила пресс-служба ЦБ ТАСС.

"И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - сказано в сообщении регулятора.

Ранее 11 июля Государственная дума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла базовый законопроект о введении цифрового рубля. Ожидается, что большая часть нововведений вступит в силу уже 1 августа 2023 года, при этом в Центробанке пообещали, что россияне и дальше смогут пользоваться наличными средствами.

Сайт KP.RU подробно рассказал, что такое цифровая нацвалюта и почему ее не стоит бояться.