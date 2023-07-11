Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 июля 2023 17:22

Глава Минобороны Германии подтвердил, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты

ВСУ не получит немецкие ракеты Taurus
Дарья ЧИПУРНАЯ
Берлин не отдаст Киеву крылатые ракеты

Берлин не отдаст Киеву крылатые ракеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин еще раз отказал Киеву в поставках немецких крылатых ракет Taurus дальностью действия до 500 км. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию", - заявил глава Минобороны ФРГ.

Писториус также призвал не критиковать Германию, которая является вторым после США поставщиком вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита Североатлантического альянса заявил, что Париж будет поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Такое решение вызвало шквал критики со стороны французских политиков, которые назвали Макрона сумасшедшим.