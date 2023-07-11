Глава Минобороны Германии подтвердил, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты

Берлин не отдаст Киеву крылатые ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин еще раз отказал Киеву в поставках немецких крылатых ракет Taurus дальностью действия до 500 км. С соответствующим заявлением выступил глава Министерства обороны Германии Борис Писториус на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию", - заявил глава Минобороны ФРГ.

Писториус также призвал не критиковать Германию, которая является вторым после США поставщиком вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита Североатлантического альянса заявил, что Париж будет поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия SCALP. Такое решение вызвало шквал критики со стороны французских политиков, которые назвали Макрона сумасшедшим.