Шойгу: “Уралвагонзавод” нарастил поставки и ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза

Шойгу: “Уралвагонзавод” нарастил поставки и ремонт танков Т-72 и Т-90 более чем в три раза Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что “Уралвагонзавод” увеличит поставки и ремонт современных танков Т-72 и Т-90 более чем в три раза, а “Камаз” будет производить более чем в 17 раз больше единиц военной техники.

“"Камаз" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раза. "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза”, — заявил Шойгу на встрече с журналистами.

Напомним, 11 июля Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Татарстане и посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, на котором производятся стратегические бомбардировщики Ту-160, а также проводят модернизацию самолетов Ту-22М3 ВКС России.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров подчеркивал, что заводы ОПК почти на сто процентов выполняют гособоронзаказ, а некоторые предприятия даже опережают график поставок.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Россия смогла увеличить объемы производства вооружений и быстро адаптироваться к росту потребностей армии в конфликте на Украине.