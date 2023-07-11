В НАТО осудили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

НАТО осудила размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Фото: REUTERS

НАТО осуждает решение Российской Федерации разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом сказано в декларации, опубликованной по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе 11 июля 2023 года.

В НАТО напомнили, что 3 января 2022 года лидеры пяти государств, обладающие ядерным оружием, подписали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений.

"Мы призываем Россию подтвердить свою приверженность - на словах и на деле - принципам, закрепленным в этом заявлении, - сказано в документе альянса.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин анонсировал размещение ТЯО на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, у Минска никогда не возникнет необходимости им воспользоваться.

Сайт KP.RU объяснил, зачем России понадобилось разместить свое ТЯО в Белоруссии.