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НовостиВ мире11 июля 2023 17:46

В НАТО осудили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

В альянсе заговорили о соглашении, подписанном в январе 2022 года
Дарья ЧИПУРНАЯ
НАТО осудила размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

НАТО осудила размещение российского ядерного оружия в Белоруссии

Фото: REUTERS

НАТО осуждает решение Российской Федерации разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом сказано в декларации, опубликованной по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе 11 июля 2023 года.

В НАТО напомнили, что 3 января 2022 года лидеры пяти государств, обладающие ядерным оружием, подписали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений.

"Мы призываем Россию подтвердить свою приверженность - на словах и на деле - принципам, закрепленным в этом заявлении, - сказано в документе альянса.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин анонсировал размещение ТЯО на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, у Минска никогда не возникнет необходимости им воспользоваться.

Сайт KP.RU объяснил, зачем России понадобилось разместить свое ТЯО в Белоруссии.