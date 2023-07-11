FT: коалиция из 11 стран начнет подготовку украинских пилотов на F-16 в августе

FT: коалиция из 11 западных стран начнет подготовку украинских пилотов на F-16 в августе Фото: REUTERS

Издание Financial Times со ссылкой на глав Минобороны Дании и Нидерландов сообщило, что коалиция из 11 стран начнет подготовку украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

“Коалиция из 11 западных стран начнет тренировать украинских пилотов на современных... истребителях F-16 в следующем месяце”, — сообщили авторы статьи.

Напомним, 11 июля в Литве начался саммит военного блока НАТО. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе саммита отметил, что одной из целей его визита стало подписание соглашения с союзниками об обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16.

Недавно телеканал CNN сообщал, что украинские летчики “умоляют” западных союзников ускорить поставки истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отмечал, что тотальное преимущество российских войск в авиации является одной из проблем ВСУ в текущем наступлении.

При этом, по данным издания Politico, Зеленский планирует получить от союзников всего около 50 истребителей F-16, а агентство Bloomberg отмечает, что Киеву могут отправить устаревшие самолеты, содержание которых может обойтись в сотни миллионов долларов в год.

В свою очередь старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation Джон Венабл призвал Зеленского умерить ожидания от американских истребителей, поскольку российские системы ПВО способны уничтожать подобную технику задолго до подлета к линии соприкосновения.