Видео пробежки Станислава Ржицкого перед убийством опубликовал СК

Следственный комитет показал видео предсмертной пробежки Ржицкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео пробежки замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, ставшей для него последней.

42-летний Ржицкий отправился на пробежку в парк 30-летия Победы утром в понедельник, 10 июля. В тот же день тело Ржицкого с огнестрельными ранениями в спине было обнаружено вблизи улицы Береговой в краевом центре.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что в настоящий момент задержан возможный подозреваемый. Им оказался мужчина 1959 года рождения, украинец Сергей Денисенко. Подозреваемый является заслуженным мастером спорта по карате, воспитывает шестерых детей.

Напомним, Ржицкий командовал субмаринами "Алроса" и "Краснодар", а после выхода на пенсию переехал на Кубань и занимался административной работой.