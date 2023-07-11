Госдеп: Украину не берут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией

США боится открытого конфликта с Россией, поэтому не берет Украину в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас перед Украиной закрыты двери в НАТО, чтобы не втягивать Соединенный Штаты Америки в открытый конфликт с Россией. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы американского ведомства Мэттью Миллер.

По словам Миллера, было бы неправильно принимать Украину в НАТО, когда идет специальная военная операция.

"Президент Джо Байден ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве", - сказал Миллер журналистам.

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, в ходе которого генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что Киев получит приглашение вступить в военный блок только при единогласном согласии всех стран-членов альянса.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер дважды оконфузился в прямом эфире, признав украинский конфликт стратегическим провалом Киева.