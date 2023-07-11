Трамп жестко раскритиковал Байдена за передачу Украине кассетных боеприпасов

Трамп подверг критике Байдена за внешнюю политику США Фото: REUTERS

Президент Соединенный Штатов Америки Джозеф Байден еще больше затягивает страну в третью мировую страну своим решением передать Украине кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

"Ему (Байдену) следует пытаться закончить конфликт и прекратить ужасающую смерть и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией", - говорится в сообщении экс-президента США.

Напомним, 7 июля президент США Джо Байден одобрил передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных снарядов под письменные гарантии о том, что данный тип боеприпасов не будет применяться на территории РФ, а также в украинских населенных пунктах.

Ранее 11 июля появились сообщения о том, что ВСУ воспользовались кассетными боеприпасами при обстреле города Токмак в Запорожской области. Снарядами задело местную птицефабрику.