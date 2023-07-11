Лавров: конфликт на Украине продолжится, пока Запад не откажется от своих планов

Сергей Лавров рассказал, что должен сделать Запад для прекращения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для прекращения украинского конфликта страны Запада должны отказаться от своих планов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит канал ведомства в Telegram.

"Вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, сейчас речь идет не о новом этапе холодной войны, а о прекращении существования биполярного мира, превращении его в многополярный мировой порядок.

Глава МИД России также отметил, что односторонние экономические санкции западных партнеров лишь подрывают мировую продовольственную и энергетическую безопасность. Главной жертвой этих мер стали именно развивающиеся страны.