Медведев подвел итоги саммита НАТО по Украине: "Третья мировая всё ближе"

Дмитрий Медведев подвел итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале подвел три предварительных итога первого дня саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля 2023 года.

Медведев написал, что по итогам первого дня саммита альянса можно сделать три вывода. Во-первых, план действий по членству Украины в НАТО был отменен. Во-вторых, страну всё же позвали в военный блок, однако непонятно, когда и на каких условиях. В-третьих, Киеву ожидаемо увеличили военную помощь.

"Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту - тупик. Третья мировая всё ближе", - написал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ заявил далее следующее: "Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями".

Кроме того, Россия сохранит за собой условие отказа Киева от членства в НАТО. "Что невозможно. Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)", - добавил Медведев.

Ранее сайт KP.RU рассказал о главных итогах первого дня саммита НАТО в Литве.