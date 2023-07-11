Newsweek: Зеленский может потерять Харьков и Одессу без ввода войск НАТО

Зеленский потеряет одессу и Харьков без помощи войск НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский из-за провального контрнаступления может потерять контроль над Одессой и Харьковом без прямого вмешательства НАТО. К такому заключению пришли обозреватели Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл.

В статье говорится, что единственной возможностью для Зеленского удержать Харьков и Одессу является ввод войск НАТО, однако при этом неизбежна эскалация конфликта.

"Вполне возможно, это наша собственная дорога к следующей мировой войне", - заключили обозреватели.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что с начала 4 июня (дата начала украинского наступления. - Прим.ред.) Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции потеряли более 26 тысяч военных, а также свыше трех тысяч единиц различного вооружения.