Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июля 2023 19:55

Newsweek: Зеленский может потерять Харьков и Одессу без ввода войск НАТО

Провальное наступление приведет Зеленского к потере очередных территорий
Дарья ЧИПУРНАЯ
Зеленский потеряет одессу и Харьков без помощи войск НАТО

Зеленский потеряет одессу и Харьков без помощи войск НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский из-за провального контрнаступления может потерять контроль над Одессой и Харьковом без прямого вмешательства НАТО. К такому заключению пришли обозреватели Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл.

В статье говорится, что единственной возможностью для Зеленского удержать Харьков и Одессу является ввод войск НАТО, однако при этом неизбежна эскалация конфликта.

"Вполне возможно, это наша собственная дорога к следующей мировой войне", - заключили обозреватели.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что с начала 4 июня (дата начала украинского наступления. - Прим.ред.) Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции потеряли более 26 тысяч военных, а также свыше трех тысяч единиц различного вооружения.