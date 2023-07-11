МО РФ: Десантные корабли начали перевозку автомобилей через Керченский пролив Фото: Юлия МАРКИНА

Десантные корабли Черноморского флота начали перевозку автомобилей через Керченский пролив, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Десантные корабли «Калининград» и «Оленегорский горняк» ВМФ России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, первый рейс из порта «Кавказ» в порт «Крым» совершил экипаж БДК «Оленегорский горняк».

Как писал сайт KP.RU, пробка на Крымский мост не сокращается с начала июля. Однако в некоторые дни она становится больше, а на следующий уже почти и нет многокилометрового затора. Это связывают с тем, что в определенные дни туристический пассажиропоток намного увеличивается.

Отмечалось, что 10 июля пробка была длиной в 80 футбольных полей. Вереница автомобилей растянулась на восемь километров. Спасатели продолжали работать, также ездила и скорая помощь. Волонтеры постоянно раздавали питьевую воду.

Днем 11 июля автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края исчезла, затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Напомним, 3 июля сложилась наиболее сложная обстановка на подъезде к Крымскому мосту. Протяженность пробки со стороны Краснодарского края составляла около 13 километров. Как отметили в региональном ГУ МЧС, это максимальная протяженность очереди за последние дни.