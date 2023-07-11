Небензя: Россия вправе самостоятельно расследовать подрывы «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия оставляет за собой право самостоятельного расследования диверсий на «Северных потоках», об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Пока же мы оставляем за собой право проводить собственное расследование», - сказал Небензя.

Он отметил, что Россия обратила внимание на утверждение властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт.

«Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма», - подчеркнул дипломат.

Небензя указал, что Россия будет поднимать в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на «Северных потоках» до тех пор, пока виновные не будут остановлены и не понесут ответственность.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня портал Grayzone сообщил, что при подрыве «Северных потоков» могли не использовать сотни килограммов взрывчатки, роль в диверсии сыграло высокое давление в трубопроводах.

Издание подчеркнуло, что хотя несколько европейских стран проводят свои расследования этой диверсии, ни одна из них так и не опубликовала никаких результатов.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом 2022 года.

По его словам, Байден принял решение взорвать газопроводы лишь спустя девять месяцев после секретных дискуссий внутри Совета нацбезопасности США о том, как осуществить диверсии так, чтобы в них не заподозрили Вашингтон.

Напомним, вечером 26 сентября 2022 года операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2».