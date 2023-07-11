Суд в США разрешил Microsoft закрыть сделку по приобретению Activision Blizzard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Сан-Франциско разрешил корпорации Microsoft закрыть сделку по приобретению крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Данное решение размещено в базе данных суда по Северному округу Калифорнии.

«Суд отказывает в ходатайстве о временной блокировке», - говорится в решении судьи.

Уточнялось, что Федеральная торговая комиссия (ФТК) не смогла продемонстрировать, что приобретение Activision корпорацией Microsoft приведет к значительному снижению уровня конкуренции на рынке игровых сервисов и облачного гейминга.

Корпорация Microsoft должна закрыть данную сделку до 18 июля. Ее сумма составляет около 69 миллиардов долларов.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля стало известно, что владелец Twitter Илон Маск обвинил корпорацию Microsoft в незаконном использовала данных его социальной сети для обучения алгоритмов на базе искусственного интеллекта, пригрозив также, что такое нарушение может стать поводом для судебного разбирательства.

«Они тренировали незаконно, используя данные Twitter. Время судебного разбирательства», - написал Маск в Twitter, при этом не стал приводить каких-либо подробностей.

Напомним, 4 марта 2022 года американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», - говорилось в заявлении.