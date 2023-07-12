Врач Крупская: младенцы нуждаются в особой защите от солнца Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач Майя Крупская дала советы, как обезопасить детей от пагубного влияния солнечных лучей. В особой защите нуждаются малыши, так как кожа новорожденного имеет меньше слоев и быстрее облучается. Кожа малышей также имеет много активно делящихся стволовых клеток, а они являются мишенью для ультрафиолета. Таким образом, добавляется риск негативного воздействия. Так что пребывать на солнце нужно особенно осторожно.

- Помимо ожогов, существуют отсроченные неблагоприятные. Самый опасный из них – это повреждение ДНК клеток кожи, впоследствии увеличивающее риск опухолей, - сказала врач RuNews24.ru.

Чтобы свести риски к минимуму, эксперт советует не бывать долго под открытым солнцем с 10 до 16 часов. Носить головные уборы и очки с UV-фильтром, использовать солнцезащитный крем.

Кстати, для младенцев последний может нести особые риски. Так как активные вещества могут проникнуть через кожу в системный кровоток.

- Применять такие средства к детям младше 6 месяцев не рекомендовано. При использовании фотозащитных средств в форме спреев необходимо прикрывать младенцу нос, рот, глаза, - добавила специалист.

Фотозащитное средство необходимо наносить за 30 минут до выхода на улицу. Повторять нанесение стоит через два часа, а по возвращении домой смыть его с кожи.

Кроме защиты от лучей спектра В (UVB), которая обозначается маркировкой SPF, важно, чтобы в средстве присутствовала защита от спектра излучения А (UVA).