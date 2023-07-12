Sky News: Ирландский наемник назвал наступление ВСУ ужасом и хаосом Фото: REUTERS

Ирландский наемник назвал украинское наступление ужасом и хаосом, подразделения ВСУ действуют без прикрытия, об этом сообщил британский телеканал Sky News.

«На нулевой линии - это ужас. Это ужас... Это бойня... Повсюду мертвые люди...», - рассказал наемник телеканалу.

По его словам, самой большой проблемой, с которой они сталкиваются, когда идут в окопы, - это «перешагивать через все трупы, которые уже там остались от предыдущих людей, которые вошли туда».

Боевик отметил, что у подразделения из 40 человек, включавшего украинцев, американцев и британцев не было прикрытия с воздуха.

Телеканал подчеркнул, что наемники, столкнувшись с прицельным огнем российских танков, были вынуждены звать на помощь по рации.

«Среди этого хаоса спасение появилось в виде украинского пикапа», - подвел итог Бирн.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил , что по состоянию на 11 июля, потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Кроме того, Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. Войска продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что с начала спецоперации на Украине в ряды ВСУ официально вступили 11 675 иностранных наемников из более чем 80 стран.

К настоящему времени только 2 тысячи наемников остались на Украине, остальные перехотели участвовать в боях на стороне киевского режима, а около 5 тысяч наемников было уничтожено российской армией.