Общественник Мартынов поддержал распределение выпускников медвузов по регионам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме предложили вернуться к системе распределения студентов после окончания медицинских вузов. Так можно решить нехватку медицинских кадров в стране.

Руководитель и автор федерального проекта «Здравконтроль», член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов поддерживает инициативу. Он согласен, что регионы при таком раскладе получат медиков, а молодые специалисты не будут ломать голову, где трудоустроиться. Но в реализации идеи есть свои подводные камни.

Ведь отправляя молодого специалиста в село, нужно понимать, что там должны быть детские сады, школы, чтобы дети могли учиться и родители не переживали, что нет инфраструктуры.

- Это сложнонастраиваемая история, но над этим надо думать и в эту сторону нужно идти, потому что сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров, - сказал Мартынов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что с введением распределения, медицинские кадры появятся во всех уголках нашей страны. Сегодня большинство специалистов сконцентрированы в мегаполисах.

Ранее, об инициативе сообщила газета «Известия». Помимо распределения выпускников, решением проблемы может стать и унификация системы оплаты труда медработников, но соответствующий пилотный проект правительства для семи регионов стартует лишь в 2025 году.