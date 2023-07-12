Спасатели спустили с Эльбруса альпинистов из Белоруссии, запросивших помощи Фото: МЧС России

Спасатели эвакуировали альпинистов из Белоруссии, запросивших помощи с высоты 5 300 метров на горе Эльбрус, об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

«Спасатели спустили туристов с Эльбруса, они уже на канатке, все живы, здоровы», - говорится в сообщении.

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, туристическая группа, состоящая из пяти иностранцев, в числе которых были граждане Беларуси, при спуске с горы Эльбрус на высоте 5300 метров попросила о помощи.

Указывалось, что спасатели выехали на помощь туристам в Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, во время спуска с горы Эльбрус на высоте 5300 метров группа попросила о помощи, так как двум участникам стало плохо.

В ведомстве подчеркнули, что данный поход не был зарегистрирован в МЧС России. Спасатели поддерживали связь с туристической группой.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды из-за проливных дождей.