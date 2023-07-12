Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным сервиса, в красной зоне находились Сумская и Полтавская области, теперь к ним добавились Киевская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Информация подтверждалась онлайн-порталом украинского министерства цифровой трансформации.

Кроме того, в ночь на 11 июля воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.