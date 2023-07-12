Самая юная участница секты Мэнсона Лесли Хаутен освобождена после 53 лет тюрьмы Фото: Stan Lim/Associated Press/East News

Самая юная последовательница серийного убийцы и лидера культа Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен освобождена досрочно после 53 лет тюрьмы, об этом сообщила газета Daily Mail.

«73-летняя убийца Лесли Ван Хаутен освобождена из тюрьмы после отбытия 53 лет пожизненного заключения», - говорится в статье.

По словам ее адвоката, Хаутен вышла из калифорнийской тюрьмы во вторник и ее отвезли во временное жилье, где она должна получить такие базовые навыки, как поход в продуктовый магазин и получение дебетовой карты.

Газета отметила, что это произошло после того, как губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что не будет сопротивляться освобождению Хаутен.

Напомним, женщина отбывала пожизненное заключение за помощь последователям Чарльза Мэнсона в убийстве в 1969 году Лено ЛаБьянка, бакалейщика из Лос-Анджелеса, и его жены Розмари.

Ван Хаутен было 19 лет, когда она и другие члены культа зарезали пару ножом в рамках сумасшедшего плана Мэнсона по разжиганию расовой войны.

Лесли Ван Хаутен Фото: ASSOCIATED PRESS/East News

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