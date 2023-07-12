Платежный баланс России впервые с 2020 года ушел в минус Фото: REUTERS

Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов. Это следует из данных ЦБ РФ.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», - уточнил регулятор.

Отмечалось, что причиной этому обозначили сезонный фактор, а именно -объявление российскими компаниями дивидендов.

Банк России подчеркнул, что подобная ситуация происходила и раньше в такие же периоды предыдущих лет, когда наблюдалась неблагоприятная ценовая конъюнктура отечественного экспорта.

Как писал сайт KP.RU, в марте Банк России сообщил, что внешний долг России сократился по итогам прошлого года до минимальных за 15 лет значений.

Указывалось, что внешний долг РФ упал с начала прошлого года на 101,8 миллиарда долларов и на 1 января 2023 составил 380,5 миллиарда.

Кроме того, профицит счета текущих операций платежного баланса страны в 2022 году сложился в размере 233 миллиарда долларов.

Регулятор отметил, что внешний долг РФ снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, и сокращения задолженности по суверенным ценным бумагам.