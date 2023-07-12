Aftonbladet: Житель Швеции на акции сожжет устав НАТО вместо Корана Фото: REUTERS

29-летний житель Хельсингборга, получивший разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, намерен вместо священной книги мусульман сжечь устав НАТО. К такому решению его подтолкнуло согласие Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс, об этом сообщила газета Aftonbladet.

По данным издания, акция назначена на 12 июля. Мужчина признался, что намерение сжечь Коран было вызвано желанием остановить или хотя бы затормозить процесс присоединения Швеции к НАТО.

«У меня есть много что сказать на манифестации о НАТО и о шведском государстве», - отметил швед.

Он подчеркнул, что совсем не одержим идеей сожжения Корана.

«Я хочу принести извинения всем, кого это обидело и причинило боль», - сказал манифестант.

Как писал сайт KP.RU, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс.

При этом Столтенберг не назвал конкретных дат, когда Швеция сможет окончательно стать полноправным членом НАТО. Сначала Анкара должна ратифицировать протокол.

28 июня полиция Швеции в очередной раз позволила сжечь Коран. Священная книга мусульман была уничтожена перед крупнейшей мечетью Стокгольма в первый день праздника Курбан-Байрам.

В конце января в Стокгольме крайне-правый активист Расмус Палудан совершил аналогичный поступок. Тогда президент Турции Эрдоган заявлял, что пока Швеция не запретит сжигать священные книги, в НАТО ей не место.