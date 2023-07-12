В Алешки наводнение принесло много мин с минных полей Украины Фото: администрация Новой Каховки

Алешки в Херсонской области много мин с минных полей Украины, об этом рассказал РИА Новости российский сапер танкового полка.

«С других берегов, из других поселков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача – все найти и обезвредить», – сообщил сапер.

Боец отметил, что в жилой малоэтажной застройке спускающегося к реке подтопленного района «Поселок» мины находятся повсеместно, а их обнаружение затруднено из-за толстого слоя ила.

Как писал сайт KP.RU, 10 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил в Херсонской области подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории и оценил ход восстановительных работ.

Хуснуллин отметил, что власти Новокаховского городского округа практически завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.

Ранее 7 июля стало известно, что число погибших после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 55 человек.

Напомним, Каховская ГЭС частично разрушилась после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. После инцидента произошло подтопление окрестных городов и поселков.