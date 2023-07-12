Посол РФ Антонов: НАТО стремится сосредоточить больше войск на границах России

Посол РФ Антонов: НАТО стремиться сосредоточить больше войск на границах России Фото: REUTERS

Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса сосредоточить больше войск на границах России, Москве «отступать некуда», об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда», - сказал Антонов.

По его словам, агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий.

«У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены», - подчеркнул дипломат.

Антонов обратил внимание, что заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО.

Как писал сайт KP.RU, 11 июля Антонов заявил, что США готовят общество к одобрению любых решений против России, которые могут быть приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу» в противостоянии России и НАТО.

Напомним, 5 июля Антонов прокомментировал пребывание в США представителей одного из украинских нацбатальонов и встречи с ними в Конгрессе.

Посол подчеркнул, что США запятнали себя позором, открыто поддерживая украинских нацистов.

Дипломат назвал это предательством памяти американцев, отдавших жизни в годы Второй мировой войны.