Посол РФ Антонов: НАТО стремиться сосредоточить больше войск на границах России
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Саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса сосредоточить больше войск на границах России, Москве «отступать некуда», об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда», - сказал Антонов.
По его словам, агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий.
«У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены», - подчеркнул дипломат.
Антонов обратил внимание, что заявления в Вильнюсе подтвердили антироссийскую заряженность НАТО.
Как писал сайт KP.RU, 11 июля Антонов заявил, что США готовят общество к одобрению любых решений против России, которые могут быть приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, ситуация продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу» в противостоянии России и НАТО.
Напомним, 5 июля Антонов прокомментировал пребывание в США представителей одного из украинских нацбатальонов и встречи с ними в Конгрессе.
Посол подчеркнул, что США запятнали себя позором, открыто поддерживая украинских нацистов.
Дипломат назвал это предательством памяти американцев, отдавших жизни в годы Второй мировой войны.