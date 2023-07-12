NYT: В украинской армии упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев Фото: Александр КОЦ

В ВСУ упал моральный дух из-за ранений и смертей сослуживцев, об этом написала газета New York Times, пообщавшись с сержантом украинской армии.

Военный по имени Игорь объяснил изданию, что обучение заграницей отличается от реального боя.

По его словам, «зеленые новобранцы» становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают.

«Их моральный дух быстро падает», признался сержант ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, британский телеканал Sky News взял интервью у ирландского наемника, который назвал украинское наступление ужасом и хаосом, а подразделения ВСУ действуют без прикрытия.

Наемник прокомментировал обстановку на линии боевого соприкосновения так, «на нулевой линии - это ужас. Это бойня... Повсюду мертвые люди...».

Наемник ВСУ отметил, что самой большой проблемой, с которой они сталкиваются, когда идут в окопы, - это «перешагивать через все трупы, которые уже там остались от предыдущих людей, которые вошли туда».

Напомним, 11 июля глава Минобороны России Шойгу заявил, что на данный момент потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с начала спецоперации на Украине в ряды ВСУ официально вступили 11 675 иностранных наемников из более чем 80 стран.