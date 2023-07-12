«Их будущее - не наша проблема»: Французский полковник о судьбе обученных им солдат ВСУ

Le Monde: Французским инструкторам безразличны смерти обучаемых ими солдат ВСУ Фото: REUTERS

Французских инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, об этом написала обозреватель Le Monde Элиз Венсан.

Автор рассказала о секретном полигоне в Польше, где французские инструкторы обучают солдат ВСУ. По окончании пятинедельных тренировок проводится церемония проводов украинцев, отправляющихся на возможную гибель, пояснила Венсан.

«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее - не наша проблема», - приводит издание слова французского полковника Бенуа.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня обозреватель газеты Le Monde Элиз Венсан сообщала, что инструкторы НАТО проводят только краткосрочные курсы для солдат ВСУ, после которых им запрещено поддерживать связь со своими учениками.

Она отметила, что при этом провал наступления ВСУ способствует усилению критики инструкторов альянса.

По словам самих инструкторов НАТО, отправленные на обучение во Францию солдаты ВСУ вне зависимости от опыта демонстрировали плохую организацию. «Они бросались вперед, как стадо, и громко кричали», - рассказал один из инструкторов.

4 июля газета Le Figaro написала, что французские военные инструкторы получили указание избегать завязывания дружбы с украинскими военными во время обучения, чтобы они не испытывали негативных эмоций после смерти подопечных.

В статье отметили, что основной причиной является секретность, так как опасаются утечек относительно учебной программы, «чтобы не давать лишних разведданных России».

Кроме того, командование ВС Франции хочет таким образом уберечь своих военных от стресса.