Что произошло в ночь на 12 июля

WP: Делегация США разозлилась из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине Фото: REUTERS

Заявление Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США в Вильнюсе, написала газета Washington Post.

Перед началом саммита НАТО, Зеленский написал в своих соцсетях, что это «беспрецедентно и абсурдно - когда нет временных рамок ...для членства Украины в альянсе». Он заявил, что это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев.

«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», - сообщил чиновник.

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