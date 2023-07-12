Зарядки для электромобилей намерены устанавливать без согласия жильцов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России панируют размещать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях недалеко от домов без разрешения их жильцов. Такую инициативу разрабатывает Минстрой РФ. Об этом сообщают «Известия».

В письме ведомства, которое адресовано предприятиям отрасли жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), сказано, что станции зарядки в будущем смогут быть установлены на парковках и придомовых территориях, для чего не нужно будет ни обращения в энергетические организации, ни разрешения жителей.

«Если все эти вопросы будут учтены, то идея здравая - как с точки зрения экологии, так и с точки зрения развития электротранспорта», - заявил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российское правительство надеется на рост производства автомобилей в стране в девять раз по итогам текущего года.