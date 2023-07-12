Замминистра образования Бурятии арестован за езду в наркотическом опьянении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра образования Бурятии Батор Цыренжапов арестован на десять суток за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

Как сообщают в ведомстве, в ночь с 6 на 7 июля этого сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Vitz на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Как сообщалось, 43-летний водитель был с признаками алкогольного опьянения и отказался от освидетельствования на месте.

«Был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении … Мировым судьей назначено 10 суток административного ареста», - приводит РИА Новости заявление МВД, где также сообщили, что в отношении водителя был составлен протокол по статье «Вождение в нетрезвом виде и без прав».

Незадолго до этого сообщалось, что глава Бурятии Алексей Цыденов назначил уволить Батора Цыренжапова за езду в состоянии наркотического опьянения. Заместителем министра образования Батора Цыренжапова назначили в 2022 году.