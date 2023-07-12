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НовостиПолитика12 июля 2023 5:15

Рогов назвал мифом неуязвимость немецких танков Leopard

Был качественный пиар, но по итогу эти танки никак себя не зарекомендовали, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рогов назвал мифом неуязвимость немецких танков Leopard

Рогов назвал мифом неуязвимость немецких танков Leopard

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы РФ в ходе наступления украинской армии в Запорожской области развенчали миф о неуязвимости немецких танков Leopard, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, но по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Таким образом, подытожил Рогов, надежда украинских властей на немецкое «чудо-оружие» не оправдалась.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении российскими войсками 16 танков Leopard, поставленных Вооруженным силам Украины странами Запада. По его словам, с 4 июня 2023 были уничтожены около 2,5 тысячи единиц военной техники ВСУ. При этом глава Минобороны России отметил, что украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном направлении, а ожидания от поставленного Западом оружия оказались завышенными.