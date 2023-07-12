Рогов назвал мифом неуязвимость немецких танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы РФ в ходе наступления украинской армии в Запорожской области развенчали миф о неуязвимости немецких танков Leopard, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Неуязвимость немецких танков Leopard на практике оказалась нелепым мифом. Был качественный пиар и реклама, но по итогу техника ничем себя не зарекомендовала по сравнению с тем, как ее рекламировали», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Таким образом, подытожил Рогов, надежда украинских властей на немецкое «чудо-оружие» не оправдалась.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении российскими войсками 16 танков Leopard, поставленных Вооруженным силам Украины странами Запада. По его словам, с 4 июня 2023 были уничтожены около 2,5 тысячи единиц военной техники ВСУ. При этом глава Минобороны России отметил, что украинские войска не достигли поставленных целей ни на одном направлении, а ожидания от поставленного Западом оружия оказались завышенными.