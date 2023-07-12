Полицейские в Ачинске спасли забежавшую в магазин перепуганную косулю Фото: Кадр видео

Правоохранительные органы города Ачинска в Красноярском крае помогли вернуться в естественную среду перепуганной косуле, которая забрела в городской магазин. Об этом в среду, 12 июля, заявили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Как сообщается, в дежурную часть поступило сообщение от продавца магазина, который был расположен находящегося во втором микрорайоне города. Женщина заявила, что в помещение забежала косуля, которая была очень перепугана, бегала около витрин и никак не могла найти выход.

Когда правоохранительные органы прибыли на место, то осторожно завернули косулю в одеяло, погрузили ее в патрульный автомобиль, а позже вывезли за город, где животное выпустили в дикую природу.

МВД по региону опубликовало видео, однако на нем почти не удается разглядеть животное, которое так быстро бегает по магазину.

Сообщается, что косули очень пугливые, однако из-за своего любопытства, часто забегают в населенные пункты. Важно не пугать их, а постараться выпроводить в естественную среду.