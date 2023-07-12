В Индии 15 туристов из России оказались заблокированными в горах Фото: Юлия БАРАНОВА

В индийском штате Химачал-Прадеш 15 туристов из России оказались заблокированным в горах из-за наводнений, сообщила начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

Как передает агентство ANI, полиция получила сообщение о российских туристах от посольства РФ. Россияне заблокированы в населенном пункте Касол, в настоящее время началась их эвакуация. В полиции отметили, что туристы находятся в безопасности.

Между тем из-за наводнений на севере Индии погибли уже более 40 человек. Сильные ливни не прекращаются в стране уже пять дней, особенно тяжелая ситуация сложилась в предгорьях Гималаев, где призошли оползни. В результате реки вышли из берегов и подтопили некоторые населенные пункты. Кроме того, было нарушено движение транспорта из-за размытых дорог, вследствие чего сотни туристов оказались заблокированным в горах.

Напомним, 7 июля на алтайском курорте Манжероке прошел мощнейший ливень с градом. Как сообщал KP.RU, работу курорта пришлось приостановить. Туристы поделились своими впечатлениями о стихии.