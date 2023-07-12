Около 40% военных подлодок США находятся на ремонте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 40% военных подлодок США (18 из 49) находятся на ремонте по причине задержек на верфях. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на статистику исследовательской службы Конгресса США.

«По состоянию на этот год 18 из 49 ударных подводных лодок ВМС США - 37% - вышли из строя», - сказано в публикации, где отмечается, что такое состояние дел ставит Соединенные Штаты «в крайне невыгодное положение», сравнивая с численно превосходящим китайским флотом.

Как заявил военно-морской аналитик исследовательской службы Конгресса США Рональд О'Рурк, задержки при техническом обслуживании «существенно сократили» число атомных подводных лодок, которые на данный момент находятся в эксплуатации. По его словам, это уменьшает «способность сил выполнять повседневные задачи и потенциально оказывает повышенное оперативное давление» на находящиеся в эксплуатации подлодки.

Командование морских систем ВМС США заявило тем временем о запуске инициатив для дальнейшего устранения факторов, которые влияют на задержку в техническом обслуживании. Отмечается, что ВМС США выполняют пятилетний план реконструкции четырех верфей, который рассчитан на 20 лет.

Ранее сообщалось, что ржавчина стала большой проблемой для ВМС США из-за деятельности экоактивистов.