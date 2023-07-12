Режим ЧС введен в четырех поселениях Туапсинского района Кубани из-за потопа Фото: Олег УМАРОВ

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации в связи с потопом, вызванным сильными ливнями.

Как сообщается в Telegram-канале Оперштаба Кубани, режим ЧС введен в Небугском, Джубгском, Тенгинском и Новомихайловскам сельских поселениях. Отмечается, что в результате ливней подтоплены дома и поликлиника, сейчас из зон подтопления проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

Как писал сайт KP.RU, Краснодарский край за последние дни оказался в серьезной ситуации: на регион обрушились мощнейшие ливни, по горным дорогам несутся потоки дождя, подтоплены населенные пункты. Потоками воды были смыты десятки автомобилей, а купание в море запретили из-за угрозы шторма. Наиболее мощный удар стихия нанесла по Адлеру и федеральной территории Сириус.