NYT: в администрации США идут тихие дебаты о поставке дальнобойных ракет Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники администрации американского президента ведут «тихие дебаты» о возможной поставке Киеву тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники издания в США и Европе, в администрации идут «непубличные дискуссии» по поводу поставок. Представители оборонного сектора Соединенных Штатов заявили, что арсенал этих ракет относительно небольшой, а сами ATACMS предназначены для других планов Пентагона.

Представитель компании - разработчика ракет Lockheed Martin заявил, что с 1980-х годов было изготовлено только около 4 000 таких ракет, а их передача Киеву «поставит под угрозу готовность» Вооруженных сил (ВС) США «в других горячих точках».

Ранее издание Politico сообщило, что группа из десяти членов Конгресса призывает президента США Джо Байдена поставить Киеву дальнобойные ракеты. Они заявляли, что Пентагон не желает передавать ATACMS в связи с ограниченными запасами этих комплексов.