«Вот в этом и проблема»: Кулеба заявил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны Фото: REUTERS

Западные страны настаивают на необходимости выполнить ряд условий для вступления Украины в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что проблема заключается в том, что требования никто не сформулировал.

«Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее, 11 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс потеряет актуальность, если украинские войска не смогут одержать победу над Россией на поле боя.

При этом, как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский устроил истерику из-за подобной позиции НАТО, поскольку, по его словам, «абсурдно» обсуждать лишь вопрос приглашения Украины в альянс.