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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:21

Два человека погибли после съезда автомобиля в реку в Татарстане

Из машины извлекли тела 34-летнего мужчины и 37-летней женщины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Два человека погибли после съезда автомобиля в реку в Татарстане

Два человека погибли после съезда автомобиля в реку в Татарстане

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в реку Меша сорвался автомобиль, в салоне которого находились два человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как передает «КП – Казань», инцидент произошел рядом с населенным пунктом Карповка в Пестречинском районе Татарстана. Утонувшую машину обнаружили благодаря найденным на берегу реки пустым палаткам и высохшей еде, рядом лежал оторванный задний бампер с госномером автомобиля.

Спасатели достали автомобиль из реки ночью. В салоне машины были обнаружены два тела – 34-летнего мужчины и 37-летней женщины. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Напомним, на прошлой неделе автомобиль с тремя пассажирами упал в реку Сокол в Карагинском районе Камчатки, внутри него находились три человека, один из них – мужчина 1990 года рождения погиб.