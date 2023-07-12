Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за попадания птицы в фюзеляж Фото: Иван ВИСЛОВ

Летевший из Новокузнецка в Москву самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска, а причиной вынужденной посадки было попадание в фюзеляж при взлете птицы. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в среду, 12 июля.

«Около 9 часов в международном аэропорту Новосибирска имени Александра Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот"», - сказал представители ведомства.

Уточняется, что на борту самолета было 156 человек, среди которых 13 детей. Пилоты смогли благополучно посадить самолет. В результате из-за экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал. Как сообщается, воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» около 09.00 приземлилось в аэропорту Новосибирска.

На данный момент Новокузнецкая транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов.